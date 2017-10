MP muda telefones para faciltar o atendimento à população

Rafael Gaijim/Arquivo Capital News O projeto deve ser expandido em 2018 para todas as Promotorias do interior do Estado

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul está modernizando a comunicação do órgão. Desde o dia 30 de setembro, está sendo feita a instalação da nova central telefônica nos prédios da Instituição, visando reduzir custos e evoluir a comunicação. Os telefones da promotoria da Rua da Paz mudaram ontem (2). Clique aqui para consultar os novos números.



Essa primeira fase de implantação durante o ano de 2017, contemplará além da Procuradoria-Geral de Justiça, Promotorias de Justiça Rua da Paz, Casa da Mulher Brasileira, também o prédio da Ricardo Brandão.



O projeto deve ser expandido em 2018 para todas as Promotorias do interior do Estado.



A modernização possibilitará a redução de gastos, uma vez que não será mais necessário o uso de prefixo para ligações efetuadas no âmbito do MPMS, bem como a utilização de inúmeros benefícios como a realização de conferências telefônicas, envio de mensagens de textos e privacidade de chamadas.



Impulsionado por um sistema de gestão pública, a modernização possibilitará o desenvolvimento das atividades administrativas de modo mais eficiente e eficaz.