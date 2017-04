Movimento na rodoviária deve ser de 18 mil passageiros durante feriado

Anderson Ramos / Capital News Entre os destinos mais procurados estão

Pensando no aumento do número de pessoas que circularão pelo terminal rodoviário de Campo Grande a partir de hoje (28) e durante todo o feriado prolongado Do Dia do Trabalhador, a empresa que administra a rodoviária de Campo Grande planejou mudanças no atendimento ao público.



Para atender a demanda e garantir o conforto dos passageiros durante o feriado, o número de funcionários das áreas de operação, limpeza, manutenção e segurança será reforçado. De acordo com a Socicam Terminais de Passageiros, empresa integrante da Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande (CTRCG), cerca de quatro mil pessoas devem deixar a cidade entre hoje e amanhã por meio do terminal rodoviário.



Até a terça-feira (2), aproximadamente 18 mil pessoas deverão embarcar e desembarcar no Terminal Antonio Mendes Canale. Até o momento, os destinos mais procurados foram São Paulo, Cuiabá, Corumbá, Goiânia e Belo Horizonte.



Por conta do aumento significativo no movimento carros extras poderão ser disponibilizados durante o período para atender a demanda. Para quem pretende deixar a cidade de ônibus, a empresa recomenda: adquirir a passagem antecipadamente; chegar ao terminal uma hora antes do embarque; identificar as bagagens com nome e telefone para contato; não descuidar das crianças; trazer documentos de todos os passageiros (inclusive das crianças); e, se necessário, procurar um funcionário devidamente identificado, ou ainda, dirigir-se ao balcão de informações para o esclarecimento de dúvidas.



Vale lembrar que crianças menores de doze anos (munidas de documento de identificação) podem viajar acompanhadas dos pais, responsáveis legais, irmãos com mais de 18 anos, avós ou tios de primeiro grau, caso contrário, precisam de autorização escrita, assinada pelo pai, mãe ou responsável, com firma reconhecida.