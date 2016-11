Movimento “Chega de Impostos” protesta hoje na Capital

Com faixas, cartazes e microfones, militantes irão as ruas para protestar contra os impostos, e também, convocar a população a participar do próximo evento que será no dia 4 de dezembro.



Segundo informações da Maristela Molinari Fernandes, participante do movimento, “todos os dias tem passeatas, carreatas e “buzinassos” pela cidade, na intenção de chamar a população para lutar contra os direitos e participar dos manifestos. Para ela, o movimento teria mais força se conseguisse unificar todos os protestos relacionados que ocorrem na cidade, porém, ainda não houve êxito".



Serão levantadas diversas pautas relacionadas ao interesse do movimento, sendo algumas delas, o fim do foro privilegiado, conta a anistia do caixa 2, apoio as medidas contra a corrupção, apoio a Operação Lava Jato e ao Juiz Sérgio Moro.