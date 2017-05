Motociclista morre em hospital três dias após colisão com capivara

Reprodução Facebook Vítima teve morte cerebral

Morreu na tarde de ontem (16) no Hospital da Vida, em Dourados, sul de Mato Grosso do Sul, Célia Zucker, de 54 anos. Vítima havia sofrido um acidente de moto na noite do último sábado (13), após colidir com uma capivara na rodovia MS-473, entre os municípios de Nova Andradina e Taquarussu.



De acordo com o site Jornal da Nova, Célia pilotava a motocicleta que também era ocupada por uma outra mulher. As duas caíram ao chão após colisão com o animal. A capivara teria atravessado a pista repentinamente, surpreendendo a motociclista.



Vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Nova Andradina, mas devido aos ferimentos mais graves, Célia precisou ser transferida para hospital de Dourados. Ela sofreu escoriações pelo corpo e, devido ao impacto, também teve Traumatismo Craniano. A passageira da moto também sofreu escoriações e fraturou a clavícula.



Morte Cerebral de Célia foi diagnosticada na terça-feira. Segundo o sobrinho da vítima, os órgãos da motociclista serão doados. Enterro está marcado para acontecer quinta-feira (17) em Taquarussu.