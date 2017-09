Morre o ex-Procurador-Geral de Justiça do MPMS Fadel Tajher Iunes

MPE-MS/Divulgação Nascido em Corumbá, Fadel Tajher Iunes deixa quatro filhos, nove netos e três noras

Morreu, na madrugada dessa terça-feira (19), o Procurador de Justiça aposentado Fadel Tajher Iunes aos 82 anos. Ele também foi um forte articulador da Maçonaria estadual e também brasileira. Atualmente, era membro da Academia Maçônica de Letras.



Nascido em Corumbá, Fadel Tajher Iunes deixa quatro filhos, nove netos e três noras. Fadel Tajher Iunes deixa viúva Kaly Terezinha Iunes.



O Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos disse que o falecimento do Procurador de Justiça aposentado, Fadel Tajher Iunes, é uma grande perda para a Instituição e decretou luto oficial.



Trajetória

Quando houve a divisão do Estado, apenas onze Procuradores de Justiça faziam parte do quadro de Ministério Público Estadual, entre eles estava Fadel Tajher Iunes.



O Procurador de Justiça aposentado Fadel foi nomeado para o cargo em abril de 1994 em substituição ao Procurador-Geral de Justiça Ovídio Pereira, e foi reeleito em 1996 como Procurador-Geral de Justiça.



Fadel Tajher Iunes foi também Procurador-Geral Adjunto e Corregedor-Geral do MPMS. Marcou época na Instituição, pois ajudou a modernizar o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. O corpo de Fadel está sendo velado no Palácio Maçônico do GOBMS, na Rua São Félix, 789.