Morre menino de nove anos que se afogou em lago em Campo Grande

O menino Hiago Ryan Cardozo Aguirre, de nove anos, morreu na madrugada desta terça-feira (2), na Santa Casa de Campo Grande. A criança havia sido internada no dia 26 de dezembro depois de se afogar em lago, na rua Amado Nogueira de Moraes, no residencial José Maksoud, região das Moreninhas.

Reprodução/Facebook Hiago morreu seis dias após se afogar em lago

Segundo informações dos Bombeiros, o menino tomava banho no lago, que tem cerca de dois metros de profundidade, no momento em que o acidente aconteceu. Ele estava acompanhado de alguns amigos.

Devido a gravidade do estado de saúde de Hiago, médicos suspeitam que ele tenha ficado pelo menos 20 minutos debaixo d’água. A criança foi resgatada por moradores da região.

No dia seguinte ao afogamento, protocolo para constatação da morte encefálica de Hiago chegou a ser aberto, mas foi interrompido depois que exame de imagem mostrou movimento no cérebro dele. O tratamento foi continuado e o menino viveu com auxílio de aparelhos até por volta da 00h30min de hoje.

A morte, segundo a assessoria de comunicação do hospital, foi por parada cardiorrespiratória. Com a morte do menino, a Polícia Civil deve apurar o caso e investiga a propriedade do lago onde o afogamento aconteceu.