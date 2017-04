Moradores realizam campanha para ajudar tratamento de criança com câncer raro

Reprodução/Facebook

João Neto, de 5 anos, e faz quimioterapia no Hospital do Câncer em Barretos, São Paulo. A criança nasceu com um tipo raro de câncer, conhecido como Tumor Coccigeno Germinativo (TCG). Há um ano e meio está em tratamento contra a doença.



Aos três meses, João foi operado com biópsia negativa para a doença e aos quatro anos o câncer voltou com metástase. A criança precisa ir para Boston, nos EUA, e finalizar o tratamento. Somente o custo da continuação é de 200 mil dólares



Sabendo da luta, os moradores de Maracaju, Mato Grosso do Sul, criaram uma campanha para ajudar e arrecadar o valor do tratamento. A movimentação começou nas redes sociais em abril.



Em seguida maior parte da população do município estava participando. Pessoas de outros estados e artistas estão apoiando a causa. Rifas, Leilões, doações e até blitz nas ruas.



A população da cidade vem realizando ações de todos os tipos, desde rifas, leilões. “Nós temos o costume apenas de olhar para trás e para frente, e nos esquecemos de olhar para o lado, onde é que pode ter alguém precisando de ajuda. A maior lição disso tudo é saber que não precisamos de muito para ajudar as pessoas, assim como para o tratamento e cura do João Neto, podemos fazer isso pelo próximo todo dia. Acredito que tudo o que está acontecendo vai mudar a maneira de enxergar de muitas pessoas, que sejamos mais humildes e receptivos ao irmão. Que permaneçamos assim”, afirma o empresário de Maracaju,Osmar Netto.



Quem quiser realizar a doação é só entrar em contato por mensagem com a página no Facebook Todos Pelo Joao Neto.



Doação pelo Banco do Brasil:

Agência 6621_4 C.C 12179_7

CPF 055.529.251_73. João Alberto Gomes e Silva



Caixa Econômica:

Agência 2228.op 013. C.C 34628_1

Cpf 034.131.081.66 Analice Feline Franco