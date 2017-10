Moradores de bairro da Capital recorrem à Defensoria por falta de energia

Deurico/Capital News ..

Moradores do Condomínio Real Dallas, área rural próxima ao aeroporto Teruel, em Campo Grande, tiveram que recorrer à Defensoria Pública por falta de fornecimento de energia.

O Núcleo Institucional de Ações Estratégicas (NAE), publicou no Diário Oficial desta terça-feira (3), um Procedimento Para Apuração Preliminar (PAP) contra a Energisa, empresa distribuidora de energia do estado.



Os defensores do Núcleo de promoção e Defesa do Consumidor e demais Matérias Cíveis Residuais (NUCCON), responsáveis pelo PAP, irão apurar as reclamações dos moradores que dizem não conseguir da empresa concessionária o regular fornecimento de energia elétrica.



A Energisa alega que os moradores são apenas possuidores dos terrenos, não possuindo títulos de propriedade. O prazo para conclusão é de 45 dias, com possibilidade de prorrogação.