Monitoramento do controle da água consumida é importante para evitar doenças

Deurico/Capital News monitoramento da água consumida é importante para evitar doenças

Com o início de 2017, aulas escolares começando e a rotina voltando ao normal pós-festas de fim de ano, um tema que costuma ser debatido no início do ano por pais de alunos e população em geral, é o receio de os filhos adquirirem alguma virose nas creches ou escolas, durante o ano letivo.



Muitas das viroses podem ser adquiridas através da ingestão de água potável, se não houver o tratamento adequado da mesma para consumo. E para que seja constatada irregularidade ou contaminação na água, é necessário que se realize análise através de laboratório cadastrado nos órgãos de vigilância, para que seja realizado procedimento correto.



Em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Meio Ambiente, a resposta foi de que a empresa está realizando entrega adequada da água, de acordo com o exigido pelos órgãos responsáveis.



Segundo Leandro Honório, Químico, “o tratamento da água, é de fundamental importância na saúde das pessoas que utilizam esse líquido para o consumo. Contaminantes (substancias químicas e microrganismos patogênicos) podem atingir a água de mananciais ou poços de distribuição através de despejos humanos, atividades agrícolas, animais contaminados, contribuindo assim, com uma água de baixa qualidade, tornando-se de fundamental importância um tratamento adequado à água para a sua distribuição”, pontua Honório.



Ainda de acordo com Honório, “As análises físico-químicas e também microbiológicas fornecem informações de substancias químicas que causam risco a saúde e substancia que interferem nos padrões organolépticos de uma água potável, bem como, informações de microrganismos patogênicos presente na água. Uma água que apresenta resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos acima dos valores referenciados em normas vigentes, não obedece aos padrões indicadores de água para consumo humano (água potável)”, conclui.



A necessidade de conscientização do problema de saúde eminente, e monitoramento da qualidade da água após os reservatórios residenciais/comerciais, podem evitar aglomeração de população em postos de saúde, hospitais e clínicas para atendimentos, assim como evitar a proliferação de doenças que podem ser evitadas com o cuidado e a análise constante das águas após o recebimento em residências, escolas, escritórios, condomínios e outros.