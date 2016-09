Moacyr Franco participa de abertura do Encontro Mercosul da Maturidade

O Encontro Mercosul da Maturidade (Maturishow) realizado no Zagaia Eco Resort em Bonito recebeu o cantor, compositor e humorista Moacyr Franco na abertura oficial do evento na noite desta quinta-feira (1º).





Divulgação/Portal da Educativa Moacyr brincou com o público fazendo piadas com a fase da melhor idade

Moacyr foi a atração principal da noite, e com um bom humor ficou no meio da plateia fazendo piadas sobre as vantagens que a terceira idade proporciona as pessoas. Segundo o ator a oportunidade de se lembrar de quem é e voltar para si.



Com o objetivo de proporcionar cultura, arte, lazer e confraternização entre os idosos, não só de Mato Grosso do Sul, mas como dos países que compõe a Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia) o evento será realizado até este domingo (4).



O evento é promovido pela Regenold Viagens e Eventos e conta com o apoio da Rádio, Tevê e Portal da Educativa, Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho e da Prefeitura Municipal de Bonito e COMTUR/Bonito.