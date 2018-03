Missa de Sétimo Dia de investigador morto a tiros ocorre nesta segunda-feira

Tamanho do texto

Reprodução Wescley Vasconcelos Dias

O Sinpol-MS convida para a missa de 7º dia do investigador Wescley Vasconcelos Dias que será realizada nesta segunda-feira (12), às 19h, na Igreja Perpétuo Socorro, em Campo Grande. O santuário fica na Afonso Pena, 377, no bairro Amambaí.

O policial civil Wescley foi executado a tiros de fuzil em plena luz do dia na terça-feira (6), em Ponta Porã. O crime ocorreu por volta das 17h20 na a rua Campo Grande esquina com a rua Tuiuti, Vila Reno.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol) manifestou pesar à família. “O assassinato de um policial civil é uma afronta ao próprio Estado. É preciso elucidar rapidamente o crime e punir os criminosos com o rigor da lei”, diz nota.