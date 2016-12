Ministério da Saúde garante R$ 15,9 milhões para construção do HR de Dourados

Paulo Seabra/Noticias.MS O governador Reinaldo Azambuja, o deputado Geraldo Resende e o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, trataram do assunto ontem (1º)

Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde a garantia da liberação de R$ 15,9 milhões para o início da construção do Hospital Regional de Dourados.De acordo com a assessoria de imprensa do Governo do Estado, a liberação foi resultado sucessivas negociações entre o governador Reinaldo Azambuja, o deputado federal Geraldo Resende e o Ministério da Saúde.



Em Brasília, Reinaldo e o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, assinaram carta de intenções entre o Ministério e o Governo de Mato Grosso do Sul para financiamento da obra.



“Uma boa notícia para nosso Estado. Continuamos empenhados para tirar o Hospital Regional de Dourados do papel para, além de cumprir uma promessa de campanha, dar um reforço para a saúde da região da Grande Dourados. Definimos a liberação de R$ 15,9 milhões do Ministério para a primeira etapa da obra e vamos dar contrapartida estadual de R$ 6,7 milhões”, explicou o governador.



A primeira etapa do projeto contará com cerca de R$ 23 milhões. O Hospital Regional atenderá um raio de 34 municípios na região da Grande Dourados.



Na reunião realizada na quinta-feira, o Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de reforçar o rede de assistência à saúde na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul e se compromete em “liberar recursos para a primeira etapa de implantação do Hospital Regional de Dourados, que é município sede de microrregião de saúde e concentra os atendimentos de maior complexidade”.