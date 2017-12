Minha Casa, Minha Vida entrega 200 casas populares em Corumbá

Chico Ribeiro/Governo do Estado Duzentas famílias corumbaenses realizaram o sonho da casa própria

Ao longo desta quarta-feira (20), o governo federal entrega cerca de 21 mil unidades habitacionais em 14 estados por meio do programa Agora, é Avançar. Em Mato Grosso do Sul, Corumbá recebeu o Condomínio Casa Nova II com 200 unidades habitacionais. Além da entrega, o governador Reinaldo Azambuja assinou contrato para a construção de 32 bases habitacionais no loteamento Guató e adiantou que no mês de fevereiro de 2018 irá retornar ao município para entregar as chaves de mais 1.100 moradias.

“Tomamos medidas duras, mas necessárias para podermos viver esse momento das entregas: são casas, asfalto novo, saneamento, ruas sendo recuperadas como hoje nós assinamos aqui, reconstrução da Santa Casa, isso só foi possível com trabalho, responsabilidade, organização e parcerias. A gente fica muito feliz com as entregas que deixa hoje aqui em Corumbá”, resumiu o governador Reinaldo Azambuja.

O presidente Michel Temer divulgou um vídeo no Twitter comentando a entrega e dizendo que as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares de famílias de ter a casa própria. “São mais de 20 mil famílias que estão realizando esse sonho e quero dar destaque e reverenciar aqui as mulheres que assumem a condição de chefes de família. Mulheres que, além de trabalhar fora para garantir o sustento e o bem-estar dos seus, ainda acumulam as tarefas domésticas e que, por direito e merecidamente como chefes de família e dona de casa, agora são as donas da casa, senhoras de um lar”, disse no vídeo.

Temer também disse que neste ano a inflação foi controlada, os juros caíram e mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados nos últimos meses. “O país está melhorando e com os programas sociais estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro”.

As unidades habitacionais estão em 30 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

O programa Agora, é Avançar foi lançado no início de novembro para retomar obras inacabadas. A coordenação é do ministro da Secretaria-geral da Presidência da República, Moreira Franco. O Agora, é Avançar incorporou o Minha Casa, Minha Vida, voltado à habitação.