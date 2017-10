Militares são convocados para a 2ª sessão de mediação com o governo

A Associação de Oficiais Militares Estaduais de MS (AOFMS) recebeu nesta semana o ofício encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), marcando para o dia 27 de outubro, às 14h, a segunda Sessão de Mediação com o Governo de MS sobre as negociações salariais 2017. O tribunal já havia realizado, no dia 25 de agosto, um procedimento de mediação pré-processual entre o Poder Executivo Estadual e as associações classistas.



A Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar (Aspra-MS), a Associação Beneficente dos Subtenentes, Sargentos e Oficiais Oriundos do Quadro de Sargento Policiais e Bombeiros Militares (ABSSMS) e a AOFMS solicitaram a realização de mediação pré-processual em razão da decisão de repercussão geral do STF, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 654.432, que elegeu a mediação como um caminho viável de negociação de interesses dos órgãos classistas das carreiras de segurança pública com a administração.



O presidente da AOFMS, coronel Alírio Villasanti Romero, ressalta que o apoio do Poder Judiciário esta sendo fundamental. “Desde o primeiro momento, trabalhamos para sensibilizar o governo a valorizar a categoria e recompor as perdas inflacionárias dos últimos três anos, o que dá cerca de 20%. Acreditamos que esta via inédita é um caminho civilizado para ajustar este impasse”.



A sessão realizada no mês retrasado teve como objetivo definir com cada um dos participantes as diretrizes a serem seguidas nas próximas sessões. Segundo as informações divulgadas pelo TJMS, um acontecimento histórico em Mato Grosso do Sul e no cenário nacional, pois, apesar da Lei nº 13.140/2015 autorizar a mediação com entes públicos desde junho de 2015, foi a primeira vez que o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos recebeu pedidos dessa natureza.