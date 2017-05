Militares recebem treinamento biométrico no TRE-MS

Divulgação/TRE-MS Militares recebem capacitação para o recadastramento biométrico.

Militares que atuarão no auxílio ao recadastramento biométrico dos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá, começaram a receber na segunda-feira (8) os treinamentos necessários para atuarem na ação. Medida foi tomada após acordo de Cooperação firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE) e o Comando do Exército, representado pelo Comando Militar do Oeste (CMO).



Ao todo, são 41 militares recebendo capacitação, sendo 20 em Campo Grande; 6 em Corumbá; 6 em Dourados; 5 em Três Lagoas e 4 em Ponta Porã. Na oportunidade são passadas orientações acerca do atendimento e da coleta de dados biométricos do eleitor.



O treinamento começou na última segunda-feira (8) e o período estimado de treinamento é de três dias, conforme a programação dos supervisores das Centrais de Atendimento ao Eleitor de cada Cartório Eleitoral, responsáveis pela capacitação no interior do Estado.



Em Campo Grande, o treinamento ficou a cargo da CRE (Corregedoria Regional Eleitoral), SGP (Secretaria de Gestão de Pessoas) e STI (Secretaria de Tecnologia da Informação) do TRE.



Acordo entre os órgãos

Assinado pela Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, presidente do TRE/MS e pelo General-de-Exército Gerson Menandro Garcia de Freitas, Comandante Militar do Oeste, o Acordo de Cooperação regula a cooperação mútua entre os dois órgãos, visando à realização de atividades necessárias ao cadastramento biométrico dos eleitores de Mato Grosso do Sul.



Com vigência de 14 meses, o Acordo separa em fases a execução dos trabalhos e inclui o atendimento ordinário nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, além das revisões de eleitorado previstas para acontecerem no segundo semestre deste ano, bem como o fechamento de cadastro, nos meses de abril e maio de 2018.