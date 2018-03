Militantes do PSOL-CG realizam ato Ary Coelho em após a morte de vereadora carioca

Divulgação/WhatsApp Marille foi atingida por 4 dos 9 tiros disparados contra ela

O corpo da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes chegaram, às 13h30 (horário de MS), à Câmara Municipal, no centro do Rio Janeiro, onde ocorre o velório. Uma multidão, ocupando toda a frente do prédio, na Cinelândia, se emocionou à passagem do caixão. Com cartazes e faixas homenageando Marielle, os manifestantes pediam por justiça e gritavam o nome dela e, em seguida, respondiam: “presente!”. Em todo o Brasil, atos e manifestações estão sendo realizados como demonstração de tristeza e indignação pela morte da quinta vereadora mais votada nas últimas eleições. Em Campo Grande, a concentração ocorre às 17h, na praça Ary Coelho.

“Nós, militantes do PSOL CG, convidamos a todas e todos companheiros e amigos que se solidarizam com a morte da Marielle Franco, vereadora do PSOL RJ, assassinada na noite de ontem [14], a participar de um ato de solidariedade. O objetivo é se encontrar e desejar força entre os colegas e militantes. Todas e todos, independente de partido político, estão convidados”, diz a descrição do evento, organizado por meio da rede social Facebook.

Marielle foi assassinada com quatro tiros na cabeça, quando ia para casa no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, retornando de um evento ligado ao movimento negro, na Lapa. A parlamentar viajava no banco de trás do carro, quando os criminosos emparelharam com o carro da vítima e atiraram nove vezes.

Além da vereadora, também morreu no ataque Anderson Gomes, que trabalhava como motorista para o aplicativo Uber e prestava serviços eventuais para Marielle. Uma assessora que também estava no carro sobreviveu ao ataque. A vereadora era moradora do Complexo da Maré e defensora dos direitos humanos, autora de frequentes denúncias de violações cometidas contra negros, moradores de favela, mulheres e pessoas LGBTQ. Dias antes de sua morte, Marielle havia denunciado abusos e violência policial na cidade.

“Precisamos gritar para que todos saibam o está acontecendo em Acari nesse momento. O 41° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro está aterrorizando e violentando moradores de Acari. Nessa semana dois jovens foram mortos e jogados em um valão. Hoje, a polícia andou pelas ruas ameaçando os moradores. Acontece desde sempre e com a intervenção ficou ainda pior”, publicou a vereadora em seu perfil no Facebook, em postagem feita no dia 10 de março.

Repercussão entre políticos

Os deputados estaduais por Mato Grosso do Sul lamentaram, durante sessão desta quinta-feira (15), a morte da vereadora. Cabo Almi (PT) foi o primeiro a demonstrar sua indignação. “Esse crime reforça que nossa legislação está errada. Que essa intervenção [das Forças Armadas no RJ] não adianta. O Código Penal precisa ser alterado, os culpados severamente punidos e a Justiça precisa funcionar. Não podemos continuar assim. Quantas Marielles ainda precisam morrer?”, questionou Almi, que complementou que o país precisa investir em políticas públicas. “Não vamos resolver a violência só com armas”, disse.

O deputado Amarildo Cruz (PT) destacou o perfil da vereadora. “Quinta mais votada, 38 anos, negra, nascida e criada na favela, formada em Sociologia, capaz de entender a realidade do povo e por isso lutava contra as mazelas, defendia os oprimidos, denunciava as desigualdades. Foi execução sim. Para dar um recado. Como consertar esse país em que matam os bons?”, lamentou.

Para Felipe Orro (PSDB), a morte da vereadora tem relação com a falta de fiscalização das fronteiras em Mato Grosso do Sul, com a facilitação da entrada de armas de fogo e drogas, que são distribuídas pelo país. “Nos solidarizamos com o ocorrido, pois os bons não podem se calar. Porém, o que acontece no Rio de Janeiro é reflexo do corredor que somos em Mato Grosso do Sul. Que isso reforce a bandeira de enfrentamento ao crime organizado”, ponderou. Artistas e militantes de diversas também se solidarizado com a morte de Marielle Franco e manifestado tristeza e revolta contra o crime.

“Crime contra a democracia”

O chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Rivaldo Barbosa, afirmou hoje (15) que a polícia vai adotar todas as medidas "possíveis e impossíveis" para dar uma resposta ao assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes. Segundo o delegado, o crime, ocorrido na noite de ontem (14), é gravíssimo e atenta contra a democracia.

"Estamos diante de um caso extremamente grave e que atenta contra a dignidade da pessoa humana e contra a democracia", afirmou Barbosa. Ele disse que aceitará ajuda das instituições que estiverem dispostas a colaborar, mas destacou que a Polícia Civil tem condições de solucionar o caso.

De acordo com Barbosa, as informações já levantadas na investigação estão sob sigilo, e nenhuma hipótese de investigação está descartada, inclusive a de se tratar de um caso de execução. O delegado responsável pelo caso será o novo titular da Delegacia de Homicídios da Capital, Giniton Lages. O antigo titular, Fábio Cardoso, foi promovido a diretor da Divisão de Homicídios, cargo que Rivaldo Barbosa ocupava antes de ser alçado a chefe da corporação. Uma assessora da vereadora Marielle Franco também estava no carro no momento do crime e sobreviveu aos disparos. Ela foi ouvida como testemunha e receberá proteção do estado.