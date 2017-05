Mídias digitais é tema de palestra no Mês da Indústria

Em 2016 o comércio eletrônico faturou R$ 44,4 bilhões no Brasil, alcançando o número recorde de 47,93 milhões de e-consumidores ativos, com isso a Fiems promoveu, na última quarta-feira (10), a palestra “Como explorar com eficiência os recursos digitais”, como parte da programação do “Mês da Indústria”.

Divulgação/Fiems Álvaro Vasques, profissional com mais de 15 anos de atuação no mercado on-line de Mato Grosso do Sul ministrou a palestra

Álvaro Vasques, profissional com mais de 15 anos de atuação no mercado on-line de Mato Grosso do Sul, foi o responsável pela condução da palestra que abordou as características das principais mídias disponíveis no mercado, indicadores de performance, potencialização de resultados e quais são os dados que geram insights e transformam negócios.



Temos um número considerável de lojas físicas fechando as portas e migrando para o mundo digital, de olho num mercado que só faz crescer. Ao contrário do que parece, esse fator não gera desemprego, mas abre vagas para profissionais qualificados, que sabem qual é o objetivo da empresa e qual o caminho para alcança-lo”, declarou Álvaro.

Divulgação/Fiems Estudantes, empresários e profissionais das mais diversas áreas dispostos a conhecer um pouco mais sobre recursos digitais compareceram ao evento



Álvaro avaliou ainda as particularidades do mercado publicitário na Campital. “Somos o único lugar do Brasil em que mídias ‘suporte’, como outdoor, são consideradas principais. Então é muito importante conhecer a fundo o mercado local e as características do público-alvo. E isso só é possível estudo aprofundado e constante”.



O 2º vice-presidente da Fiems, José Francisco Veloso Ribeiro, conduziu a abertura da palestra e destacou a importância da palestra . “É uma grande satisfação receber centenas de estudantes, empresários e profissionais das mais diversas áreas dispostos a conhecer um pouco mais sobre recursos digitais. Há uma necessidade crescente de disponibilizar a empresários informações sobre esse novo modelo de negócio usado no mercado. Por isso, optamos pelo tema para integrar a programação do Mês da Indústria”, afirmou.