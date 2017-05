Microempreendedor terá palestras, oficinas e orientações gratuitas a parti desta segunda

Divulgação/Assessoria Evento será realizado na Praça Ary Coelho e conta com 75 atividades presenciais

Quem é microempreendedor individual ou quer se tornar um pode tirar dúvidas e ser orientado gratuitamente a partir desta segunda-feira (08), na Paraça Ary Coelho. A Semana do Mei é um evento que será realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em 15 municípios de Mato Grosso do Sul.



O evento, que irá até o dia 12 deste mês, ocorre das 8h às 17h e conta com 75 atividades presenciais – entre palestras e oficinas, além de orientações online, por meio do “Fale com um Especialista”; e Papos de Negócio e Facebook Live, disponíveis mediante cadastro no Portal do Sebrae.



As inscrições para as capacitações presenciais serão realizadas na hora e as vagas são limitadas. A instituição de apoio aos pequenos negócios orienta que os interessados cheguem ao local com antecedência para garantir lugar nas salas. A programação completa, com os horários de cada ação, está disponível no Portal do Sebrae Mato Grosso do Sul – www.ms.sebrae.com.br.



De acordo com Nilson Antunes, que abriu uma negócio recentemente, eventos como esse se tornam importantes para pessoas que não sabem como funciona o processo para se tornar um microempreendedor. “Fazer o cadastro pelo site é simples e eu sei, mas como funciona o restante que tenho dúvidas, e quando há palestras orientando com certeza me sinto mais seguro em como trabalhar para o meu investimento crescer”, explica.



Para ser um microempreendedor individual é necessário faturar no máximo média de R$ 5 mil por mês e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Pode-se ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.