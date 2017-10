Meteorologia prevê domingo de sol com períodos nublados mas com possibilidade de chuva à noite

Cristiano Arruda/Capital News Domingo de tempo nublado e possibilidades de chuvas isoladas para todo Mato Grosso do Sul

O mês de outubro começa com risco de chuva forte e raios no Sul, do Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil, mas também com um alerta especial para ventania. Algumas rajadas de vento podem ficar em torno dos 100 km/h.

A população dos estados do Sul, de Mato Grosso do Sul e de São Paulo deve ficar atenta nos dias 1 e 2 de outubro, pois as fortes rajadas podem causar estragos como movimentação de telhas, destelhamento, queda de galhos de árvores e até a queda de árvores de pequeno e médio porte. Árvores com doenças ficam naturalmente mais sujeitas à queda. Placas de anúncios também podem ter grande balanço ou até mesmo se desprenderem de seus suportes.

São esperadas rajadas de 80 km/h a 100 km/h no Estado.

A temperatura mínima prevista para este domingo é de 18°C, a máxima é de 32° C. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.