Meteorologia aponta queda da temperatura prevista para esta quarta-feira

Deurico/Capital News Chuva deve dar uma trégua mas baixa temperatura permanece na Capital

Frente fria volta a Capital e promete segundo o climatempo uma quarta-feira gelada na Capital, com termometros na casa dos 9º. Portanto podem tirar os casacos mais grossos dos armários e curtir o friozinho deste inverno.

As baixas temperaturas como a mínima de 9º apontada para esta quarta-feira com máxima de 24º devem durar até quinta quando a mpinima será entre a casa dos 13 º, porém sem chuva até a próxima sexta-feira (2). A previsão avisa que há 80% de chances da àgua retornar no próximo sábado podendo chover até 6 mm na Capital do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) esse sistema frontal encontra-se acoplado com a frente fria localizada no Oceano Atlântico que se estende até o Rio Grande do Sul. A frente fria deverá avançar formando áreas de instabilidade na parte leste do Estado onde haverá condição para pancadas de chuvas nesta terça – feira (30).