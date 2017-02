Mestrado abre vagas para aluno especial na UEMS

O programa de Mestrado Profissional em Educação (Profeduc) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), da unidade de Campo Grande lançou edital para inscrição de Alunos Especiais, no primeiro semestre de 2017.



Os alunos especiais são os que cursam disciplinas isoladas no programa, com direito à certificado das disciplinas, mas sem direito ao título de mestre.



De acordo com a assessoria, poderão se inscrever alunos licenciados em qualquer área de conhecimento, preferencialmente aqueles vinculados à educação básica desde que portador de diploma de Curso Superior autorizado e reconhecido pelo órgão competente.



As inscrições deverão ser realizadas entre 20 de fevereiro e 2 de março, na Secretaria da Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Educação, na Unidade Universitária de Campo Grande, localizada na Rodovia MS080, Saída para Rochedo, Bloco Lilás, Sala S10, piso superior, no horário das 8h às 16h.