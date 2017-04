Mesmo com quarta-feira chuvosa, Aeroporto Internacional funciona sem restrições

Anderson Ramos/Capital News Dia começou chuvoso em Campo Grande

O dia começou com chuva em Campo Grande. Mesmo com tempo chuvoso nesta quarta-feira (26), Aeroporto Internacional está aberto para pousos e decolagens normalmente.



De acordo com o site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), não foram registrados atrasos e nem cancelamentos para os seis voos agendados durante a madrugada e a manhã de hoje. A chuva deve continuar até o fim do dia.