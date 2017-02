Mesa diretora da Câmara assina contrato para liberação de concurso

Divulgação/Assessoria Vereador Carlão, 1º secretário da Câmara participou da assinatura do contrato

Na manhã desta sexta-feira (17), foi assinado o contrato com a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), instituição ligada à UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), para a liberação da realização oficial do concurso para cargos efetivos na Câmara Municipal de Campo Grande.

A assinatura do contrato foi realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha e pelo 1° secretário, vereador Carlão, juntamente com o secretário Executivo da Fapec, Reinaldo Fagundes e o gerente administrativo, Márcio Coutinho.

De acordo com Reinaldo Fagundes, “primeiramente vamos fazer um levantamento oficial dos cargos a serem preenchidos e depois será montada uma Comissão, formada por membros da Câmara e da Fapec, para daí então publicarmos o edital”, explicou. A previsão é de que o edital do concurso seja publicado até o dia 23 de maio.

Segundo presidente da Câmara, vereador João Rocha, “agradeço à Fapec por essa parceria, por realizar o concurso e atender a demanda dessa Casa, no sentido de trazer segurança e transparência a esse processo. Peço a proteção de Deus para que vocês possam fazer o melhor trabalho, atendendo a este pedido com bastante lisura e legitimidade. Estamos confiando no trabalho de vocês pela história e pelo trabalho da Fapec, prezando pela transparência e compromissado com a lisura”, disse João Rocha durante a assinatura.