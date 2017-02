Menores em cumprimento de medidas socioeducativas participam de projeto de Grafitismo

Assessoria Prefeitura de Três Lagoas Projeto é realizado no Creas do bairro Santo André

No período de 8 de dezembro de 2016 a 1º de fevereiro de 2017, a Secretaria de Assistência Social realizou em Três Lagoas o Projeto de Grafitismo para menores em cumprimento de medidas socioeducativas. Na sexta-feira (3), foi feita uma reunião com os alunos do projeto.



Projeto ocorreu no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) do bairro Santo André e teve aulas teóricas e com aplicação de aulas práticas em muros e paredes de algumas unidades, como Creas, Núcleo de Inclusão Produtiva, Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente e o Centro Pop.



O objetivo é desenvolver uma nova proposta alternativa de linguagens visuais com adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas em Meio Aberto, objetivando a melhoria da qualidade de vida, reinserção social e sensibilização das expressões no reconhecimento de valores do adolescente em descumprimento com a lei.



“Esses meninos poderão ter novas perspectivas e até mesmo colaborar com a renda da família, pois mais do que uma arte, aprenderam um ofício”, disse a secretária de assistência social Vera Helena.