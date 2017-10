Menina de 10 anos morre afogada em córrego quando brincava com amigos

Menina, de 10 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, morreu afogada no córrego Anhanduí, no fim da tarde deste domingo (9), nas imediações do Jardim Colorado, em Campo Grande.



Conforme informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares foram chamados ao local depois que bombeiros já tinham constatado a morte da menina. Amigos da criança disseram que brincavam perto de uma árvore à margem do córrego quando, em determinado momento, a menina se distanciou dizendo que iria tomar banho na água.



Uma amiga dela disse que viu o momento em que o afogamento começou e correu para pedir ajuda. Voluntários se empenharam no resgate da criança, mas ela já estava morta.



O registro policial elaborado sobre o caso não menciona onde estavam os pais da vítima no momento em que o incidente aconteceu. Na manhã desta segunda-feira (9), a reportagem tentou falar com o delegado responsável pelo registro na Polícia Civil, Hofman D´Ávila, mas ele já havia deixado o plantão da delegacia da Vila Piratininga.