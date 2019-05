Melhorias estão sendo implantadas no aeroporto de Três Lagoas

Juliana Brum/Capital News Passageiros agora tem a esteira de malas para auxiliar no desembarque

Os visitantes que chegarem a Três Lagoas pelo aeroporto agora contarão com maior conforto com a nova esteia de malas.

O Aeroporto Municipal “Plínio Alarcon” começou a receber a esteira elétrica para malas. O equipamento, que garante maior comodidade dos passageiros, está sendo colocado após a construção da cobertura, que aconteceu no início do ano.



“Um dos nossos maiores anseios e também dos passageiros é a instalação da esteira para malas. Somos um aeroporto importante no Estado e agora temos esse diferencial encontrado nos grandes aeroportos”, afirmou Sayuri Baez, superintendente do Aeroporto.



Além da esteira, o Aeroporto também está recebendo a construção de um abrigo de resíduos sólidos, para o armazenamento e separação do lixo descartado até que seja retirado.



Outra melhoria será a medição agrupada, que irá separar o gasto de energia elétrica do aeroporto, da lanchonete e da empresa aérea.

