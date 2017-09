Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 47 milhões

O prêmio da Mega-Sena acumulou no último sorteio e a Caixa Econômica Federal poderá pagar neste sábado (30) R$ 47 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.973 será sorteado a partir das 19h (horário de MS) no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está em Jundiaí (SP).

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica até as 18h de hoje. Os clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer as apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h exceto em dias de sorteios, quartas e sábados.

Na quarta-feira (27) os números sorteados foram o 09 - 16 - 20 - 54 - 57 - 59.