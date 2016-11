Mega-Sena poderá pagar R$ 15 milhões neste sábado

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Apostas podem ser feitas neste sábado (26) até às 18h (MS)

O concurso da Mega-Sena deste sábado (26) pode pagar R$ 15 milhões. Por ter final com o número zero, o concurso 1.880 recebe um adicional de 22% do total destinado a prêmio dos últimos cinco sorteios – o mesmo ocorre a cada final cinco. A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) em qualquer uma das mais de 13 mil lotéricas do país.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, na poupança o prêmio renderia mais de R$ 99 mil por mês, ou R$ 3.304,50 por dia. O valor do prêmio também daria para comprar 50 imóveis de R$ 300 mil cada.



Clientes da Caixa Econômica Federal com acesso ao internet banking também podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablete ou smartphone. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.