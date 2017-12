Mega-Sena pode pagar bolada com rendimento de R$ 1,63 milhão por mês na poupança

Tamanho do texto

O sonho de ficar milionário será realizado por quem acertar as seis dezenas do concurso da Mega da Virada, sorteado no dia 31 de dezembro, às 20h. A estimativa de prêmio subiu para R$ 280 milhões, o maior valor da história.

Tanto dinheiro aplicado na caderneta de poupança — que, aliás, nem seria a melhor opção de investimento — já renderia R$ 1,63 milhão por mês, segundo o professor Carlos Campani, ouvido pelo jornal Extra do Rio de Janeiro. E o que não faltam são opções para gastar o prêmio que rende mais de R$ 54,4 mil por dia

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Entre os exemplos, Se intenção é investir em bens, com o dinheiro da Mega da Virada é possível comprar não apenas terrenos, mas áreas prontas para negócio. O complexo hoteleiro Costa do Sauípe, no litoral da Bahia, saiu por R$ 140 milhões. Ainda sobraria grana para investir em melhorias e ampliação da infraestrutura.

O complexo hoteleiro foi vendido pela Previ, o fundo de pensão do Banco do Brasil, para o Grupo Rio Quente, que já possui hotéis e parques na cidade goiana de Rio Quente. O grupo agora é dono de 100% das ações da Costa do Sauípe. Cada uma das 39,7 milhões de ações foi negociada a R$ 3,80.

Quem for amante de carros, pode escolher comprar 8.775 unidades do Palio Attractive, pelo preço médio de R$ 31.980 cada uma ou 77 Ferraris do modelo F12 Berlinetta, que custa em média R$ 3,6 milhões

Ninguém acertou as dezenas do concurso 1.999 da Mega-Sena, sorteadas no dia 21 de dezembro. Agora, o próximo sorteio é o que vai pagar a bolada tão sonhada pelos brasileiros.

A quina teve 73 acertadores e cada um deles receberá o prêmio de R$ 39.887,33. A quadra registrou 4.434 acertadores, com R$ 937,89 para cada um.

