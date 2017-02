Mega-Sena acumula e próximo sorteio é de R$ 24 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-Sena acumula

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, realizado na noite da quarta-feira (1º) em Maceió. A expectativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 24 milhões. O próximo sorteio será realizado no próximo sábado (4).



A quina teve 39 ganhadores, e cada um levou R$ 45.462,41. Já a quadra teve 3.023 acertadores. O prêmio para cada um deles é de R$ 837,87.



As apostas podem ser feitas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.