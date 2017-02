Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 5 milhões no próximo sorteio

Tamanho do texto

Ninguém acertou os números sorteados pela Mega-Sena na quarta-feira (15) e o prêmio acumulou mais uma vez. Para sábado, a loteria pode pagar R$ 5 milhões. O sorteio foi realizado na cidade de Lagoa da Prata, Minas Gerais.



Apesar do prêmio principal não ter saído, 41 pessoas acertaram cindo dos números sorteados e vão receber R$ 33,5 mil cada uma.



Outra loteria que acumularam foi a Quina, que agora pode pagar R$ 2,8 milhões no próximo sorteio. Já na Lotofácil, cinco pessoas acertaram todas as dezenas e dividirão o prêmio, sendo que cada um deve receber pouco mais de R$ 288 mil.



Confira os números sorteados na quarta-feira (16):

Mega-Sena: 09, 10, 15,28, 43, 45.

Quina: 23, 35, 66, 74, 79.

Timemania: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25.