Mega-Sena acumula e prêmio chega à R$ 8,5 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.002 da Mega-Sena, neste sábado (6), em Camboriú (SC). O prêmio acumulou e pode pagar R$ 8,5 milhões na quarta-feira (10).

As dezenas sorteadas foram: 04 - 28 - 30 - 38 - 46 - 59.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a quina saiu para 24 apostas e cada uma delas levará um prêmio de R$ 69.257,39. Outros 2.214 bilhetes acertaram a quadra e ficarão com R$ 1.072,51 cada.

Apostas podem ser feitas até as 18h (de MS) do dia do sorteio, em qualquer. A aposta mínima custa R$ 3,50.