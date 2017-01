Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 8 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega acumula e pagará R$ 8 milhões

A Mega-Sena acumulou e pagará R$ 8 milhões na próxim97a tentativa. O sorteio aconteceu em São Paulo, no sábado (7), e o prêmio era de R$ 4,5 milhões.



A Quina teve 31 ganhadores, e cada um levou R$ 52.421,85. Já a Quadra foi vencida por 2.623 apostas. Cada um dos acertadores vai levar R$ 885,07. Para o concurso 1.893, que será realizado na próxima quarta-feira (11), o prêmio estimado é de R$ 8 milhões.



A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.