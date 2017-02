Mega-Sena acumula e paga prêmio de R$ 30 milhões no próximo sorteio

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Mega acumula

A Caixa Econômica Federal realizou no sábado (4), o sorteio da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 08-11-27-28-43-46. Ninguém acerto os seis números, e o prêmio acumulou em R$ 30 milhões.



O sorteio foi às 20h (horário de Brasília), na cidade de Maceió, nas Alagoas. A expectativa de prêmio era de R$ 24 milhões.



A Quina teve 87 acertadores e prêmio para cada um é de R$ 29.411,18. Outras 5573 pessoas acertaram a Quadral. Cada uma leva R$ 655,91. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.