Mega da Virada sorteia R$ 225 milhões no sábado

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega da Virada acontece no sábado

A Mega da Virada promete pagar R$ 225 milhões ao apostador que acertar os seis números que serão sorteados a partir das 19h (MS), no sábado (31). As apostas para o concurso mais esperado do ano podem ser registradas em qualquer casa lotérica do país, até as 13h (MS) do dia 31.



A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena. Os ganhadores de prêmios das loterias podem resgatar seu prêmio em qualquer agência do banco, nos casos de prêmios acima de R$ 1.903,98.



Valores inferiores podem ser resgatados em qualquer casa lotérica do país. Sendo o bilhete ao portador, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, se identifique no verso da aposta.



As informações necessárias são nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém, além dele mesmo, retire o prêmio. É importante também ficar atento às datas. O prêmio de qualquer uma das Loterias Federais prescreve 90 dias a contar da data do sorteio.