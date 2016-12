Mega da Virada recebe apostas até sábado

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Sorteio acontece no sábado (31)

O prazo para tentar a sorte na Mega da Virada encerra no sábado (31). O prêmio está acumulado em R$ 225 milhões até agora e pode aumentar até o sorteio, que ocorre no sábado mesmo, às 21h (de Brasília). A aposta mínima custa R$ 3,50.



A premiação da Mega da Virada ocorre em três faixas: para apostadores de seis, cinco e quatro números. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido com os que acertaram cinco números. Não havendo acertadores de cinco, o prêmio é rateado entre os que acertaram quatro números. Se persistir a ausência de vencedores, o valor é acumulado para o concurso seguinte.



O primeiro concurso da Mega da Virada aconteceu em 2009 e 28 brasileiros acertaram as seis dezenas. No primeiro ano, o prêmio de R$ 144,9 milhões foi dividido entre dois vencedores. O ano passado teve o maior número de vencedores na faixa principal: seis apostadores (três deles do Espírito Santo) dividiram o valor de RS 247 milhões. Até hoje não houve vencedor solitário na primeira faixa de premiação.