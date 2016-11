Maybelline oferece palestra gratuita sobre maquiagem no Shopping Campo Grande

A marca de cosméticos em parceria com o Shopping promove uma palestra com dicas e truques de maquiagem para seus consumidores no próximo dia 30, às 11h.



A apresentação será realizada pelo e especialista em maquiagem Luciano Paiva, gerente de Formação & Treinamento L'Oreal e representante e abordará maquiagem para todos os tipos de pele e produtos ideais para cada uma, com um tópico especialmente dedicada à pele negra.



Para participar, basta ir até o quiosque da Maybelline localizado no Shopping Campo Grande e fazer sua inscrição gratuita ou enviar uma mensagem para o whatsapp da Maybelline Campo Grande: (67) 9.9225-2395.