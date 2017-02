Matrículas de novos alunos na UEMS vão até terça-feira

As matrículas para os selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) seguem até a terça-feira (7) na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As inscrições podem ser feitas das 13h às 18h.



De acordo com a assessoria, os candidatos podem realizar a matrícula em qualquer uma das 15 unidades da UEMS localizadas em todo o Estado. Já os cotistas negros e pardos deverão concluir a matrícula em uma das quatro cidades onde há bancas de avaliação específica para esta modalidade da cota: Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Paranaíba.



Em Dourados, as bancas ocorrerão das 8h30 às 11h e das 13h às 17h e nas demais cidades das 13h às 17h. As bancas são compostas por professores com experiência de atuação em estudos etnicorraciais e por integrantes de movimentos negros.