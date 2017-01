Mato Grosso do Sul tem concurso com salários de até R$14 mil

O ano de 2017 terá concursos públicos estaduais e municipais, aqueles que poucos desejam, mas que diante da crise irão fazer, na tentativa de conseguir uma segurança no mercado de trabalho. Com os concursos no Poder Executivo Federal suspensos, os candidatos que buscam uma vaga no serviço público terão que mudar o foco dos estudos ou esperar por novas seleções no ano que vem, muitos candidatos farão a prova apenas a nível de conhecimento, esperando a abertura dos editais referentes aos grandes concursos, outros farão com a expectativa de retornar ao mercado de trabalho ou conquistar estabilidade e segurança.



No Estado até o momento temos a previsão de três concursos, sendo eles :



Governo do estado



Vagas: 300 para delegado de polícia e agente de Polícia Judiciária - escrivão de Polícia Judiciária e investigador de Polícia Judiciária (nível superior)

Salário: R$ 3.668,17 a R$ 14.597,18

Edital deve ser publicado até fevereiro.



Prefeitura de Campo Grande



Vagas: oportunidades para procurador do município

Ainda não informações sobre número de vagas, organizadora e prazo para a publicação do edital.



Câmara Municipal de Campo Grande



Vagas: 102 em cargos de níveis médio e superior

Ainda não informações sobre a organizadora e prazo para a publicação do edital.