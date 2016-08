Mato Grosso do Sul registra queda de 26% em mortes por arma de fogo

Governo do Estado Número de mortes por arma de fogo

Em mais de dez anos Mato Grosso do Sul registrou queda de 26,2% nos assassinatos por arma de fogo. Os números do Mapa da Violência 2016 – Homicídios por Armas de Fogo no Brasil mostram que Mato Grosso do Sul passou da 7ª posição em 2000 para a 23ª em 2014.



De 149 assassinatos por arma de fogo a cada 100 mil habitantes ocorridos no início da década passada, em 2014, último ano da pesquisa divulgada agora, foram registrados 110. Já as mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes, o Mapa da Violência revela que a redução melhorou a posição de Campo Grande entre as 27 capitais. A cidade estava em 18ª lugar e hoje caiu para 24ª posição.



Ainda de acordo com o Mapa de Violência, Mato Grosso do Sul tem o quinto menor índice de mortes por arma de fogo no Brasil, com 13,6 homicídios a cada 100 mil habitantes, ficando atrás somente de Santa Catarina 7,5, São Paulo 8,2, Roraima 9,5 e Tocantins 11,2.