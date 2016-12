Mato Grosso do Sul cria União dos Policias do Brasil em cerimônia na Capital

Em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (21), no Plenarinho da Assembléia Legislativa, foi consolidada e formalizada a União dos Policiais do Brasil em Mato Grosso do Sul. Estavam presentes os representantes do Sinpap, Sinpol, Sinprf, Sinpef, Sinsap, Adepol, Sindgmcg e Sinpof, estando ausentes apenas os da Depen, Apcf e da Adpf, considerando que a UPB nacional conta com todos os cargos da polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, agentes penitenciários estaduais e federais, e guardas municipais.



Foi autorizada a divulgação de uma carta aberta à sociedade mostrando o objetivo dessa união, principalmente na retirada dos policiais, guardas civis e agentes penitenciários do texto da PEC 287 (Reforma da Previdência), vez que são atividades de risco e necessitam de uma aposentadoria diferenciada. A data de 08 de fevereiro de 2017 foi escolhida como o dia de mobilização nacional, com o envio de caravanas para Brasília/DF e manifestações regionais.



“Este é um marco histórico, nos reconhecermos; reconhecer a força que temos, nos abraçar e nos unir em um propósito só e termos uma única linguagem, o fortalecimento esta ai. Vamos permanecer nesse movimento até termos um resultado positivo e sermos chamados e respeitados neste processo de discussão”, enfatiza o presidente do Sinsap André Luiz Santiago.