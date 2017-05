Mato Grosso do Sul amanhece nesta terça-feira com chuvas isoladas e névoas por parte do estado

Deurico/Capital News Alguma cidades do estão amanhecerão com névoa úmida.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, a terça – feira começa com tempo nublado e durante o dia podem ocorrer pancadas de chuva por toda a região central. A mínima fica em 19ºC e máxima chega aos 28ºC.



Os corumbaenses também terão a presença de chuva para esta manhã. A mínima fica em 22º C e a máxima não deve passar dos 28ºC.



Em Coxim o dia amanhece com uma névoa úmida que deve se dispensar ao longo do dia. A mínima fica em 14ºC já á máxima não deve passar dos 22º C. Dourados também terá a presença de névoa úmida para a manhã. As temperaturas variam entre 14ºC e 23º C.



No município de Ponta Porã, no sul do estado, a temperatura fica entre 14°C e 22°C. Já em Três Lagoas a mínima fica em 19°C e a máxima também pode chegar aos 28°C.