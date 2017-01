Marquinhos firma acordo com MPE para resolver caso Omep e Seleta

Tamanho do texto

Deurico Ramos/Capital News Marquinhos quer chamar os concursados e gradativamente demitir os funcionários das entidades

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) foi ao Ministério Público Estadual (MPE) buscar uma solução para os funcionários demitidos das entidades Omep e (Organização Mundial Para Educação Pré-Escolar) e Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária) nesta quinta-feira (5).



O prefeito declarou que, respeitando decisão judicial, ficou acertado com o MPE que fará um calendário gradativo de corte de servidores enquanto simultaneamente realiza a convocação de concursados para suprir a demanda e não prejudicar os serviços públicos da Capital.

Ainda, a Prefeitura fará um levantamento para saber o número de concursados que devem ser convocados, respeitando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“A boa vontade que eles (MPE) estão tendo é a mesma que eu tenho, de tornar transparente e regularizar este contrato que tem deixado dúvida sobre a nossa cidade. Vamos cumprir os prazos. Eles querem o mesmo que eu quero: eliminar o contrato ao longo do tempo e chamar concursados, o que é legítimo”, declarou o prefeito.



Agora, a Prefeitura quer agendar uma audiência já no dia 13 de janeiro com o juiz David de Oliveira, responsável pela decisão que demitiu os mais de quatro mil trabalhadores. A intenção é levar o encaminhamento para que a Justiça atenda a resolução.

Deurico/Capital News Aprovados em 2013, concursados reivindicaram a convocação pela Prefeitura

Ainda nesta manhã, cerca de 20 concursados realizaram manifestação em frente ao Paço Municipal solicitando que o prefeito faça a convocação. Aprovados em 2013, eles temem não serem chamados, já que o concurso já foi prorrogado e o prazo vence em fevereiro de 2018.

Entenda

Em dezembro de 2016, a Justiça determinou a extinção dos convênios firmados entre a Prefeitura com as entidades Seleta e Omep, proibindo o repasse de qualquer valor dos cofres públicos. Assim, imediatamente, mais de quatro mil pessoas foram demitidas e instituições como escolas, creches e abrigos tiveram os serviços paralisados. A decisão foi tomada por denúncias de desvio de verbas públicas e que as instituições sustentariam funcionários fantasmas.