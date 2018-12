Marcos Trad afirma investimento de R$ 7 milhões para Terminais e Pontos de ônibus

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Após o aumento da tarifa do transporte público de R$3,70 para R$3,95, Prefeito fala sobre melhorias na infraestrutura e transporte para atender a população a partir de 2019

Na manhã desta quinta-feira (06), Prefeito Marcos Trad, divulgou o investimento de R$ 7 milhões para a reforma de nove terminais de ônibus e instalação de 500 pontos cobertos nas sete regiões da Capital.

Além desta, falou sobre a alteração na Lei 2.228 de 16 de outubro de 1984, que está em tramitação na Câmara Municipal de Campo Grande e que amplia a possibilidade de aplicação dos recursos oriundos do contrato que o Município tem com o Flexpark no qual é possível utilizar a quota de 28,5% em campanhas de educação para o trânsito, para que os recursos também sejam utilizados na reforma dos terminais.

Denilson Secreta/PMCG A notícia foi dada nesta quinta-feira (6), pelo prefeito Marquinhos Trad, durante coletiva de imprensa no Paço Municipal

De acordo com o Prefeito Marcos Trad, “A proposta é aplicar o recurso em sinalização viária, serviços e obras de transporte. Aprovado o projeto, a Prefeitura terá R$ 4 milhões para investir na reforma dos nove terminais de ônibus. A prefeitura já está concluindo a licitação, que deverá ser homologada em janeiro, para instalação dos pontos”, destaca.

Os terminais em Campo Grande nunca foram completamente reformados. Receberam apenas manutenção e pequenas melhorias, apesar do tempo de construção. Os terminais General Osório, Morenão e Júlio de Castilho já tem 27 anos de construção. Já os terminais Nova Bahia, Aero Rancho e Guaicurus têm 18 anos.

Aprovado o projeto, todos os terminais passarão por reforma completa com pintura geral, revisão da parte elétrica e hidráulica, reforma de banheiros, bebedouro, acessibilidade, posto para polícia municipal e fechamento dos terminais no período noturno.

Ainda durante a coletiva, prefeito Marcos Trad tentou justificar o aumento da tarifa, alegando os itens analisados para a composição do atual valor, considerando os aumentos ocorridos nos últimos meses.