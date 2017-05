Mão de obra carcerária traz economia de 75% ao Governo do Estado

A reforma da 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande localizada no bairro Moreninha II, em Campo Grande, foi a primeira obra realizada por meio do projeto “Mãos que Constroem”, uma parceria do Tribunal de Justiça, Conselho da Comunidade e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) que tem por finalidade a reforma de imóveis da Sejusp por meio da utilização de mão de obra carcerária.

Divulgação/Agepen O Poder Judiciário de MS realiza projetos de ressocialização por meio do trabalho dos presos do regime semiaberto da Capital



O principal beneficio é que com a mão de obra carcerária o a economia é 75% em comparação à reforma realizada pelo modelo tradicional, realizada por meio de licitação. Isto porque, os presos que trabalham no local recebem um salário mínimo, porém 10% deste pagamento são destinados ao projeto que viabiliza as ações.



A obra começou em outubro de 2016 e teve um custo total de R$ 123,4 mil, e foi realizada por 10 presos do regime semi-aberto. Eles cumpriram uma jornada de trabalho das 7h30 às 16h30, com uma hora para almoço no próprio local da obra.



A inauguração da obra está marcada para as 14h30 desta quinta-feira (11) e contará com a presença do vice-presidente do TJMS, Des. Julizar Barbosa Trindade, representando o presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, do coordenador das Varas de Execução Penal (Covep), Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, e do secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa.