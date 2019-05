Manutenção da Estrada-Parque é realizada pela Agesul buscando alavancar o turismo

Divulgação/Agesul Cerca de 40 km da MS-184 recebeu revitalização

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) está realizando a manutenção de aproximadamente 40 Km da MS-184 da Estrada-Parque do Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá. Acesso que é muito visitado por turistas e faz parte do caminho natural de boiadas e caminhões boiadeiros, buscando atender ao turismo e a pecuária na planície.

De acordo com o empresário João Venturini Junior, “Nos últimos anos, com essa manutenção permanente, a Estrada-Parque, incluindo o outro trecho (MS-228) realmente se tornou um produto de turismo que se pode visitar o ano todo”, aponta.

Segundo o diretor regional da Agesul em Corumbá, Luiz Mário Anache, “a empresa prestadora de serviços à Agência está restaurando o leito da pista de terra, parte dela cascalhada, incluindo limpeza da vegetação lateral (área de domínio) e pintura das pontes de madeira. Estamos aproveitando o período seco para garantir bom tráfego, já que esse ano não tivemos cheia, embora a água tenha chegado tardiamente às margens da estrada”, declara.

O trecho da Estrada-Parque da MS-184 entre a BR-262 (Buraco da Piranha) e a Curva do Leque (entroncamento com a MS-228). Em toda sua extensão existem pousadas que oferecem pacotes de ecoturismo e pesqueiros, estes localizados mais próximos ao Rio Miranda, que corta a região no Passo do Lontra. Ao longo de 120 km a Estrada-Parque se encontra com a BR-262, na localidade do Lampião Aceso, a 12 km de Corumbá.

Ainda segundo o empresário João Venturini, “A estrada ganhou um novo visual, dando maior segurança para quem trafega e também para os bichos”, conclui.