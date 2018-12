Mandetta vai priorizar atenção básica de saúde em Ministério da Saúde

Deurico Ramos / Arquivo Capital News Deputado Federal foi escolhido por Jair Bolsonaro para comandar a pasta

Após ser anunciado como futuro ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), destacou como meta, priorizar a atenção básica de saúde no País.

De acordo com Luiz Henrique Mandetta, que já foi secretário de Saúde em Campo Grande, enfatizou a análise que vem realizando nos últimos oito anos de todos os projetos que impactam a área de saúde, além deste, compôs também a Comissão de Saúde do Parlasul, em que pôde conhecer a realidade do setor não apenas no Brasil, mas também nos países vizinhos.

Ainda segundo Mandetta, “os números da saúde no Brasil são superlativos, mas os problemas também são superlativos, a experiência acumulada na Saúde de Campo Grande, por exemplo, foi muito intensa, inclusive a experiência de ter presidido a Unimed, um sistema de saúde suplementar” destaca.

Para Ele, “É com essa experiência que a gente vai chegar para tentar fazer um resgate de algumas políticas que deveriam ter sido muito mais priorizadas, a principal delas é a atenção básica.”, conclui.