Mamão é indicado e disputa permanência na casa em paredão triplo

Gshow Primeiro paredão de Ilmar Renato, mamão enfrenta paredão triplo.

O terceiro Paredão do BBB17 será decidido hoje e está composto por Ilmar Renato (conhecido como Mamão) campo-grandense esta pela primeira vez entre os três participantes que vão se enfrentar na berlinda. Mamão vai enfrentar Marcos e Luiz Felipe pela preferência do público.



O famoso Big Fone colocou em Pedro a indicação do terceiro participante para o paredão. Pedro foi quem atendeu e ganhou a responsabilidade de mandar alguém para encarar o paredão. Neste domingo (12), durante a exibição do programa, Thiago Leifert pergunta a Pedro qual sua escolha e ele escolhe indicar Ilmar. "Não é nada pessoal. Infelizmente eu vou apontar para o Ilmar", justificou.