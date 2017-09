Mais uma vez sem pagamento, médicos da Santa Casa entram em greve

A. Ramos/Capital News Greve na Santa Casa começa na noite desta terça-feira (19)

Pela segunda vez, em três meses, médicos que atendem na Santa Casa de Campo Grande entram em greve a partir das 19h desta terça-feira (19). A decisão foi tomada em reunião que aconteceu ontem à noite entre a classe de trabalhadores e o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed).



A reclamação é quanto ao salário que está atrasado desde o 5º dia útil deste mês. Segundo o sindicato, este é o sexto mês consecutivo que a categoria recebe fora da data prevista em lei.

Devido a paralisação, os atendimentos de urgência e emergência funcionam em 70% e os médicos de atendimentos eletivos e ambulatoriais permanecem em 30%.



O recorrente atraso nos pagamentos motivou greve de três dias no mês de junho. Na ocasião, a Justiça do Trabalho confiscou os valores necessários ao pagamento da remuneração dos profissionais, encerrando a paralisação.



Na segunda-feira (11), o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul encaminhou ao Ministério Público do Trabalho denúncia pelo atraso salarial, assim como fez em junho, e a classe aguarda decisão da Justiça.



Por meio do setor de comunicação, a Santa Casa informou que até o fim da manhã ainda não havia sido notificada oficialmente sobre a decisão, por isso não divulgou nenhum posicionamento.



A falta de repasses de verbas públicas não atinge somente médicos. Também fez com que enfermeiros e outros servidores paralisassem as atividades no mês passado.