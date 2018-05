Mais R$ 8,6 milhões serão investidos em asfalto

Tamanho do texto

Governo de MS Mais 12 licitações foram lançadas nesta segunda-feira (21)

Mais 12 novas licitações para asfalto foram lançadas nesta segunda-feira (21). De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Ageusl), o investimento pode chegar a R$ 8,5 milhões.

Segundo a publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE), nove municípios passarão por obras: Mundo Novo, Chapadão do Sul, Ivinhema, Alcinópolis, Sete Quedas, Nova Andradina, Eldorado, Corumbá, Japorã, Sidrolândia e Três Lagoas.

Alcinópolis recebe o maior investimento, R$ 1,3 milhão para restauração de diversas ruas. Em Ivinhema, as obras de pavimentação e drenagem da Avenida Joaquim Bernardes dos Santos e das ruas ao entorno estão orçadas em R$ 1,2 milhão.

Os demais municípios beneficiados receberão investimentos que variam entre R$ 500 e R$ 975 mil. As tomadas de preço serão realizadas entre os dias 8 e 12 de junho, na sede da Agesul, em Campo Grande.

Resultados

Também foi publicado o resultado de três licitações que totalizam R$ 4,6 milhões. Os investimentos são em asfalto novo para os municípios de Pedro Gomes, Jaraguari e Miranda.